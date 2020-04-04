Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu

Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu Bolu'da, semt pazarının girişine kurulan kontrol noktalarında vatandaşlar dezenfektan kullandırılırken, maske dağıtımı yapıldı.

04.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:26
Bolu 'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu
BOLU - Bolu'da, semt pazarının girişine kurulan kontrol noktalarında vatandaşlar dezenfektan kullandırılırken, maske dağıtımı yapıldı.
Bolu'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında, Bahçelievler mahallesi semt pazarının girişine Bolu Belediyesi ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası tarafından kontrol noktası kuruldu. Zabıta ekipleri tarafından pazara giren vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıp maske dağıtımı yapılarak, ürünlere dokunmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan pazara girmek isteyen 65 yaş üstü, engelli ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlere dönmesi konusunda uyarıldı.
"Bizim müşterilerimizden istediğimiz, pazar alanlarında fazla beklemesinler"
Alınan önlemler hakkında konuşan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşlardan pazar alanlarında fazla beklememelerini isteyerek, "Biz önlem almak için saat 08.00'de geldik. Zabıta arkadaşlarımız ile beraber en başta tezgah aralarına, bir tezgahlık boşluk bıraktık. Bütün esnaflara maske ve eldiven taktık. Pazara 2 giriş yaptık. Öbür girişleri kapattık. Giriş alanlarına maskesiz, eldivensiz hiçbir müşteri alınmıyor. Artı 65 yaş üzeri, 20 yaş altı vatandaşlara dikkat ediyoruz. Bizim müşterilerimizden istediğimiz, pazar alanlarında fazla beklemesinler. İşlerini bir an önce yapsınlar, evlerine dönsünler" diye konuştu. Bolu’da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bolu, Genel

Haberin Videosu :

Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:28: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Haberler 17:20: Esenyurt'taki pazarlara eldiven ve maske denetimi - Haberler 17:18: Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor - Haberler 17:13: Denizli'den renkli görüntüler. - Haberler 17:12: Mersin Limanı'ndaki bir gemide 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi - Haberler 17:04: Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler 16:34: Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 16:08: Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı