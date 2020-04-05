Bolu'da 'plaka' numarasına göre 'koronavirüs' önlemi

BOLU'da, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre, hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere plakası tek rakamla biten araçlar ayın tek sayılı günleri, plakası çift rakamla biten araçlar ise ayın çift sayılı günlerinde trafiğe çıkabilecek.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri genişletti. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için il genelinde, ilçeler ve köyler arası ulaşım yasaklandı. Alınan kararda 15 gün süreyle şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için il- ilçe- köyler arası gidiş ve gelişler durduruldu. Bölgeden çıkış yapmak isteyen ve işe gidecek olanlar da görevli olduklarına dair belgelerini ibraz edecekler.

İKİ İŞLEK CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ne çıkışlar yasaklandı. Caddenin her iki yönünde görevlendirilecek ekipler çalışmak ya da işlerini yapmak için her iki caddeye giriş yapacakların ateşlerini ölçerek kontrol edecekler. Yürüyüş ya da gezinti yapmak için caddeye girmek isteyenlere izin verilmeyecek.

ARAÇLAR TRAFİĞE PLAKASINA GÖRE ÇIKACAKLAR

Kentte ayrıca trafiğe çıkacak araçlara da sınırlama getirildi. Hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere plakası tek rakamla biten araçlar ayın tek sayılı günleri, plakası çift rakam ile biten plakalı araçlar da ayın çift sayılı günlerinde dışarı çıkabilecek.

YAYLALARA ÇIKMAK İÇİN İZİN

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için vatandaşların 15 gün süreyle yaylalara gitmeleri de yasaklandı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da Tarım İl Müdürlüğü'nden alacakları belgeyle yaylalara gitmelerine izin verilecek.

Kaynak: DHA