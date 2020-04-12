Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da polislere pastalı sürpriz

BOLU'da, 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle mahalleli ile birlikte polislere sürpriz yaptı.

12.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:01
Bolu'da polislere pastalı sürpriz

BOLU'da, 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle mahalleli ile birlikte polislere sürpriz yaptı. Polisler, kendilerini balkonlarda alkışlayan vatandaşları ve pastayı görünce şaşırdı.

Beşkavaklar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Buse Aydemir, Polis Haftası nedeniyle polislere bir sürpriz yapmak istedi. Buse Aydemir, önce mahalleli ile konuştu. Mahalleli de kendisine destek verince 155'i arayıp, polislere sürpriz yapmak istediğini söyledi. 155 Haber Merkezi'ndeki polis memuru da koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi durumunda sürpriz yapılmasında bir sakınca olmadığını söyledi ve bölgeye konudan haberi olmayan 2 ekip yönlendirdi. Beşkavaklar Mahallesi'ne gelen 2 polis ekibi karşılarında elinde pasta ile Buse Aydemir'i görünce şaşkınlık yaşadı. Bu sırada mahalleli de pencerelere ve balkonlara çıkıp polisleri alkışladı. Polisler, kendilerine yapılan sürprizden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Bir polis memuru 'Bizleri utandırıyorsunuz' diyerek mahalleli ve Buse Aydemir'i alkışladı. Polisler, kendilerine ikram edilen pastaları yedikten sonra, sürprizi yapanlara teşekkür ederek ayrıldı.

'BAŞIMIZ SIKIŞTIĞINDA GELİYORLAR'

Zor şartlarda çalışan polis memurlarını mutlu etmek için böyle bir sürpriz hazırladığını aktaran, Buse Aydemir, "Bugüne kadar başım sıkıştığında, polisi aradığım zaman hemen geliyorlar. Her konuda, her şartta yanımızda oluyorlar. Bugün içimden böyle bir şey geldi. Gün birlik günü dedik. Bugün de ben yanlarında olmak istedim. Mahalledekilere söyledim. Kimse itiraz etmedi. Demek ki o kadar işlerini düzgün yapıyorlar, o kadar yanımızda olmuşlar ki bugün biz de canı gönülden yanlarında olmak istedik. Var olduğumuzu söylemek istedik. İyi ki varsınız diyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis Haftası, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da polislere pastalı sürpriz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Siirt'te koronavirüs karantinasındaki 8 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 17:26: Ardahan'da çoban ateşi örtü yangınına neden oldu - Haber 17:24: Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 17:24: Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Haber 17:24: Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber