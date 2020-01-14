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Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma dönemine ait 5 adet toprak küple yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:33Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı
'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda dönemine ait 5 adet toprak küple yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Komutanlığı'na bağlı ekipleri operasyon başlattı. Ekiplerin, tarihi eser bulunduğu iddia edilen eve yaptıkları operasyonda yapılan aramada Roma dönemine ait 5 adet pişmiş toprak küp ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU

Jandarma, Roma, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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