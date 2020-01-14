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Bolu'da Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve materyal geçirildi

Bolu'da jandarma tarafından otomobilde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 129 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 13 materyal ele geçirildi.

14.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:30Bolu'da Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve materyal geçirildi
'da jandarma tarafından otomobilde yapılan aramada ve Bizans dönemine ait 129 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 13 materyal ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Bolu'ya tarihi eser getirileceği bilgisini alan İl Komutanlığı ekipleri, plakası tespit edilen aracı takibe aldı.
C.Ç. idaresindeki 67 AAL 289 plakalı otomobil Çaydurt bölgesinde ekiplerce durduruldu.
Araçta Roma ve Bizans dönemine ait 129 sikke ile 13 tarihi eser niteliği taşıyan materyal bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.

Jandarma, Roma, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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