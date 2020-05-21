Bolu'da rüzgar ağacı kırdı

Bolu'da rüzgar ağacı kırdıBOLU'da, kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 metre yükseklikteki bir göknar ağacının üst kısmı kırılarak yola devrildi.

21.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:36
Bolu'da rüzgar ağacı kırdı
BOLU'da, kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 metre yükseklikteki bir göknar ağacının üst kısmı kırılarak yola devrildi.
Bolu kent merkezinde öğle saatlerinde kısa süreli şiddetli rüzgar etkili oldu. Yaklaşık 1 dakika süren rüzgar sırasında Bahçelievler Mahallesi Vardallı Sokak'ta bulunan bir göknar ağacının üst kısmı koptu. 15 metre yükseklikteki ağacın üst kısmındaki 5 metrelik bölümü yola devrildi. Yolda araç ve insanın bulunmaması faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen belediye ekipleri yoldaki ağacı parçalara bölerek kaldırdı.
Görgü tanığı Nail Kandemir, Bir anda toz duman oldu. Ağaç aşağıya düştü. Araçlarda hasar olmadı. O sırada oradan geçen araç yoktu. dedi. Bolu’da rüzgar ağacı kırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Araç, Bolu, Güncel, Haber

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