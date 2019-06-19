19.06.2019 18:58
Haberler» Güncel» Haber

Bolu'da sağanak

Bolu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı.
Alınan bilgiye göre, öğleden sonra yaklaşık bir saat etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu.
Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağbaşlar köyü yolunda ise seyir halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.
Sağanak bölgede etkili olmaya devam ediyor.
Kaynak: AA
Dörtdivan, Bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:22 Bakan Pakdemirli: "Şu an itibarıyla en yeni haberimiz 7 ölümüze ulaşmış olduk, 3 kaybı daha...
19:21 Sakarya'da yem fabrikasında yangın: 2 yaralı
19:20 Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı
19:20 MSB'den Araklı'daki sel felaketi için başsağlığı mesajı
19:19 Erciş'te ödül töreni
19:18 TRABZON Sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter desteği
19:18 ADIYAMAN Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı