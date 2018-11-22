Bolu'da Sağanak Etkili Oluyor

Bolu
kent merkezinde sağanak etkili oluyor.
Kent merkezinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal
Caddesi'nde sağanaktan etkilenmek istemeyenler, sağanağın durmasını iş yerleri içerisinde ve binaların saç altlarında bekledi.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hafta sonuna kadar yağışların devam edeceğini, hafta sonunda ise havanın az bulutlu ve açık olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini kaydetti.
Bolu
22 Kasım 2018 Perşembe 10:22