17.06.2019 18:00
Haberler»Güncel » Haber

Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Bolu

BOLU'da, etkili olan sağanak bazı binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınlarına neden oldu.

BOLU'da, etkili olan sağanak bazı binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınlarına neden oldu.
Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları oluştu. Sağlık Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan bazı binaların giriş katları ve bodrum katlarını su bastı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının olduğu yerlere giderek suyu tahliye etti. Binada oturanlar da kendi imkanlarıyla suyu dışarıya çıkarmaya çalıştı.


- Bolu
Kaynak: DHA
Sabah, Bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:32 Valinin katili suç makinesi ve azılı ırkçı çıktı
18:32 Ailesini indirip, otomobili baraj gölüne sürdü
18:32 Batman'da uyuşturucu operasyonu
18:32 Düğün konvoyundaki lüks araçlarıyla yolu kapatıp oynadılar
18:31 ÇKS için son tarih "30 Haziran"
18:31 Yıldırım isabet eden Afgan çoban, hastanede öldü
18:31 İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesine ilişkin dava