17.06.2019 18:19
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Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Bolu

BOLU'da, etkili olan sağanak bazı binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınlarına neden oldu.


BOLU'da, etkili olan sağanak bazı binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınlarına neden oldu.
Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları oluştu. Sağlık Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan bazı binaların giriş katları ve bodrum katlarını su bastı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının olduğu yerlere giderek suyu tahliye etti. Binada oturanlar da kendi imkanlarıyla suyu dışarıya çıkarmaya çalıştı.

- Bolu
Kaynak: DHA
Sabah, Bolu, Güncel

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