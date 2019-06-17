BOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

BOLU'da, etkili olan sağanak yağmur yağışı bazı binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınlarına neden oldu.Bolu
'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları oluştu. Sağlık Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan bazı binaların giriş katları ve bodrum katlarını su bastı. Bolu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının olduğu yerlere giderek suyu tahliye etti. Binada oturanlar da kendi imkanlarıyla suyu dışarıya çıkarmaya çalıştı.