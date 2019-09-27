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Bolu'da sahte içki operasyonu

Bolu'da 3 ayrı büfeye yapılan sahte içki operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan çok sayıda kaçak içki ile içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

27.09.2019 18:58Bolu'da sahte içki operasyonu
Bolu'da 3 ayrı büfeye yapılan sahte içki operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan çok sayıda kaçak içki ile içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, işletmiş oldukları tekel büfelerde sahte bandrollü ve kaçak içki sattıkları tespit edilen 3 ayrı büfeye eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 95 şişe çeşitli markalarda sahte bandrollü içki, içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 45 mililitrelik 97 şişe malt aroması, içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 140 adet anason yazılı 2.7 mililitrelik plastik şişe, içki yapımında kullanılan 25 şişe 1 litrelik bandrolsüz etil alkol ele geçirildiği ifade edildi.
Ekiplerin, operasyon düzenledikleri iş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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