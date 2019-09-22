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Bolu'da şarampole uçan motosiklet sürücüsü öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22.09.2019 19:47Bolu'da şarampole uçan motosiklet sürücüsü öldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaşıyla birlikte Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Sakarya istikametine seyir halinde olan Soner Özkan idaresindeki 34 BU 7259 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak Aynalıkaya Geçidi mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan ağır yaralandı.

Özkan'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mudurnu Devlet Hastanesi'nden Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BOLU

Nallıhan, Mudurnu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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