19.06.2019 21:08
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Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)DÖRTDİVAN VE YENİÇAĞA DA SELE TESLİMBolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu.

Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)
DÖRTDİVAN VE YENİÇAĞA DA SELE TESLİM
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu. Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağbaşlar köyü yolunda ise seyir halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.
Yeniçağa ilçesinde de etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur, Bolu ve ilçelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı
Kaynak: DHA
Ankara, Bolu, Güncel

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