19.06.2019 20:50
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Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)

Bolu

DÖRTDİVAN VE YENİÇAĞA'DA SELBolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu.

DÖRTDİVAN VE YENİÇAĞA'DA SEL
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu. Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağbaşlar köyü yolunda ise hareket halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.
Yeniçağa ilçesinde de etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur, Bolu ve ilçelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Dörtdivan, Bolu, Güncel

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