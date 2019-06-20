20.06.2019 13:59
Haberler»Güncel»Haber

Bolu'da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu

Bolu'da, dün yaşanan sel nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bolu'da, dün yaşanan sel nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bugün için meteorolojinin turuncu alarm verdiği Bolu'da, oluşabilecek baskınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bolu'da, dün saat 15.00 sıralarında başlayan ve 4 saat boyunca kesintisiz devam eden yağmur nedeniyle il genelinde sel olayları meydana geldi. İl genelinde metrekareye düşen kilolarca yağmur nedeniyle Bolu merkeze bağlı Tekkedere Köyü, Arıklar Köyü, Kındıra Köyü,BozarmutKöyü, Rüzgarlar Köyü, Çatakören Köyü, Bakırlı Köyü, Baltalı Köyü, Çaygökpınar Köyü, Aşağıkuzören Köyü,ÖrencikKöyü, Avşar Köyü,AydıncıkKöyü'nde meydana gelen selde ağaçlar devrilirken, yollarda da çökmeler meydana geldi.

İlçelerde de etkili olan selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşların arazilerinde ve araçlarında maddi hasarlar oluştu. Köylerde mahsur kalan vatandaşlar 112 Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere götürüldüler.

Çalışmalar devam ediyor

Tarım sektörü için 6, meskenler için 4, yollar için 3 ekip Tespit Komisyonu olarak görevlendirilerek çalışmalara başladı. Yaşanan sel sonrasında köylerde ve yollarda oluşan hasarların giderilmesi için ekipler iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

Kilolarca yağdı

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji tarafından bugün için turuncu alarm verildiği belirtilerek, ilgili kurumlar ve personelin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi. Valilik tarafından sele neden olan yağmur metrekareye düşen yağmur miktarı da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, metrekareye Bolu merkezde 32.4 kg, Boludağında 22.8 kg,DörtdivanÇetikoren Köyünde 81.6 kg, Dörtdivan merkezde 27.7 kg,Mudurnumerkezde 27.4 kg, Yeniçaga merkezde 25.2 kg,Geredemerkezde 10.8 kg,Göynük'te 1 kg,Mengende 10.9 kg, Kıbrıscık merkezde 4.4 kg yağmur yağdı. - BOLU
Kaynak: İHA
Bolu,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:38Edirne'de minibüs traktöre çarptı: 6 yaralı
15:38Son Dakika! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı
15:38Sinop'ta turizmciler yeni imar planını bekliyor
15:38İş kazası: 1 yaralı
15:37Vali Gül'den Şahinbey'e tam not
15:37Dünya Güzel Koku Günü etkinliği ziyaretçileri Isparta gülü ile karşılanacak
15:37Şampiyon Talasgücü yeni yetenekler arıyor