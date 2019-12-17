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Bolu'da sigarayı bırakanlara başarı belgesi verildi

Bolu'da bağımlılıkla mücadele kapsamında sigarayı bırakan 40 kamu çalışanına başarı belgeleri törenle takdim edildi.

17.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:54Bolu'da sigarayı bırakanlara başarı belgesi verildi
'da bağımlılıkla mücadele kapsamında sigarayı bırakan 40 kamu çalışanına başarı belgeleri törenle takdim edildi.
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu çalışmaları kapsamında kamu kurumlarında gerçekleştirilen Sigara Bırakma Danışma Hizmetleri'nin desteğiyle sigarayı bırakan kamu çalışanları için İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.
Törene, Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, hastanelerin başhekimleri ile sigarayı bırakan kamu çalışanları katıldı.
Törende konuşan Demirkol, 2020 yılında sigara ile mücadeleyi ileriye götürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Halkımızın sigaranın ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyarak, sağlık müdürlüğünden de tıbbi destek alarak bu mücadeleyi kazanmalarının nişanesi olarak buradayız." diye konuştu.
Demirkol, bu yıl içerisinde sigara bırakma polikliniklerini 4'ten 6'ya çıkardıklarını ifade ederek, "Eğitim Araştırma Hastanemiz, Toplum Sağlığı Merkezimiz, Kanser, Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Sigara Bırakma Polikliniği vardı. Bunu bu yıl vizyonumuzu genişleterek Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezi ile Göynük'te de değerli ekip arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 6'ya çıkardık. Tütün denetimlerimizi sayın Bakanımız ile değerli Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda ilimizde sürdürüyoruz. Sigara ile mücadeleyi 2020 yılında daha ilerilere götürme hedefimiz var. Önümüzdeki yıl Gerede, Yeniçağa, Mengen, Seben, Kıbrıscık ve Mudurnu'da da sigara bırakma polikliniklerimizi aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Umarım 2020 yılı sigara bırakma noktasında atılım yaptığımız bir yıl olur." dedi.
Demirkol'un konuşmasının ardından sigarayı bırakan 40 kamu çalışanına başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İzzet Baysal, Bolu, Sağlık

Kaynak: AA

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