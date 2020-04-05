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Bolu'da sıkı koronavirüs tedbirleri hayata geçti

Bolu'da sıkı koronavirüs tedbirleri hayata geçtiBOLU'da, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sıkı kararların uygulanmaya başlanmasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

05.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:29
Bolu 'da sıkı koronavirüs tedbirleri hayata geçti
BOLU'da, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sıkı kararların uygulanmaya başlanmasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.
Dün, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri genişletti. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için il genelinde, ilçeler ve köyler arası ulaşım yasaklandı. Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ne çıkışlar yasaklandı. Kentte ayrıca hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere plakası tek rakamla biten araçlar ayın tek sayılı günleri, plakası çift rakam ile biten plakalı araçlar da ayın çift sayılı günlerinde dışarı çıkmasına karar verildi. Bunun yanı sıra salgının yayılmasını önlemek için 15 gün süreyle yaylalara gitmeleri de yasaklandı.
YASAKLAR UYGULANDI, SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI
Yasaklar ve yeni önlemler bugün itibariyle hayata geçirildi. Kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Şehir içi trafikte ise araç yoğunluğu yok denecek kadar aza düştü. Kentin en işlek 2 caddesi olan ve yaya giriş çıkışı yasaklanan İzzet Baysal Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bekleyen polis ekipleri tarafından önlem alındı. Zorunluluk harici caddeye girişe izin verilmedi. Kentteki esnaf da büyük ölçüde kepenk kapattı. Polis sık sık anons yaparak sokaklarda bulunan az sayıdaki vatandaşları uyardı. Ayrıca kentte ilçelere gidiş gelişleri engellemek için de polis ve jandarma ekipleri tarafından güzergahlar üzerinde önlemler alındı. Bunun yanı sıra polis ekipleri tek rakam çift rakam kuralına trafiğe çıkmaması gereken araçlara yönelik uygulama yaptı. Bolu’da sıkı koronavirüs tedbirleri hayata geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Koronavirüs, Polis, Bolu, Güncel

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Bolu'da sıkı koronavirüs tedbirleri hayata geçti
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