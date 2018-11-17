Bolu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bolu
'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen E.T. ile T.K. ve babası Çıkınlar Mahallesi'nde karşılaştı.
E.T, kullandığı otomobil ile T.K. ve babasının içinde bulunduğu aracın önünü keserek tartışmaya başladı.
Bir süre tartışan iki taraf da olay yerinden ayrıldı.
Olaydan bir süre sonra yanlarına yakınlarını da alan iki grup Çıkınlar Mahallesi 72 Evler bölgesinde bulunan bir arazide tekrar buluşarak yeniden kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesi üzerine E.T. yanındaki tabancayla T.K. doğru ateş etmeye başladı.
Tabancadan çıkan kurşunlardan biri başına isabet eden T.K. ağır yaralanırken E.T. ve yakınları olay yerinden kaçtı.
T.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumu ciddi olan T.K. yoğun bakım ünitesine yatırılırken polis ekipleri ise olay yerinden kaçan E.T. ve yakınlarını yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerden 3'ü Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinden kaçtıkları plakasız otomobil ile D-100 Karayolu'nun Kartalkaya
kavşağında durdurularak yakalanırken 2 kişi ise Gerede
İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
kavga,Bolu
17 Kasım 2018 Cumartesi 01:01