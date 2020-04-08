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Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı

Bolu'da bir marketi soyan hırsız, giderken dükkanın güvenlik kamera kayıtlarını da çaldı. Çevredeki kameraları hesaba katmayan genç, kısa sürede yakalandı.

08.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:03

Bolu 'da hırsızlık yaptığı marketten bin lira para ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu cihazı da çalan S.B. (21), çevredeki diğer kameralara yansıyan görüntüleri sayesinde yakalandı.

BİN LİRA VE GÜVENLİK KAMERASININ KAYITLARINI ÇALDI

Tabaklar mahallesi Albay sokakta bulunan bir markete giren hırsız, kasadan bin lira nakit para çaldı. Daha sonra da marketin güvenlik kamerası kayıtlarının kaydedildiği cihazı da yanına alan şahıs kayıplara karıştı. Sabah dükkanına gelen işletme sahibi, kasadan para çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

15 FARKLI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sokaktaki diğer kameraların incelemesinde dükkanda hırsızlık yapan şahsın, 8'i hırsızlık olmak üzere 15 farklı suç kaydı bulunan S.B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları operasyonla S.B'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, 3. Sayfa, Güncel

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Bolu'da soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler
Yorumlar (1)
S:15 farklı suç kaydı var ama hala dışarda!
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