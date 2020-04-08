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Bolu'da, soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız adliyeye sevk edildi

Bolu'da, soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız adliyeye sevk edildi Bolu'da, hırsızlık yaptığı marketten bin lira para çaldıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu cihazı da çalan S.B. (21), adliyeye sevk edildi.

08.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:44
Bolu 'da, soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız adliyeye sevk edildi
BOLU - Bolu'da, hırsızlık yaptığı marketten bin lira para çaldıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu cihazı da çalan S.B. (21), adliyeye sevk edildi.
Olay, Tabaklar mahallesi Albay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir markete giren hırsız, kasadan bin lira nakit para çaldı. Daha sonra da marketin güvenlik kamerası kayıtlarının kaydedildiği cihazı da yanına alan şahıs kayıplara karıştı. Sabah dükkanına gelen işletme sahibi, kasadan para çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.
Sokaktaki diğer kameraların incelemesinde dükkanda hırsızlık yapan şahsın, 8'i hırsızlık olmak üzere 15 farklı suç kaydı bulunan S.B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları operasyonla S.B.'yi gözaltına aldı.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolu’da, soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bolu, 3. Sayfa

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Bolu'da, soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız adliyeye sevk edildi
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