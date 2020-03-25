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Bolu'da, sürücülere ışıklı tabelalardan 'Evde kal' çağrısı

Bolu'da, sürücülere ışıklı tabelalardan 'Evde kal' çağrısı Işıklı tabelalar bu kez korona virüse karşı uyardı Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde bulunan ışıklı tabelalara 'Evde Hayat Var' yazılarak sürücüler korona virüs salgınına karşı uyarılıyor.

25.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:18
Bolu 'da, sürücülere ışıklı tabelalardan 'Evde kal' çağrısı
Işıklı tabelalar bu kez korona virüse karşı uyardı
BOLU - Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde bulunan ışıklı tabelalara 'Evde Hayat Var' yazılarak sürücüler korona virüs salgınına karşı uyarılıyor.
Türkiye'nin önemli karayolu güzergahlarından birisi olan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde bulunan ışıklı tabelalardan korona virüs salgınına karşı evde kal çağrısı yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları gibi konularda uyaran ışıklı tabelalardan bu kez 'evde kal' çağrısı yapıldı.
D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde 6 farklı noktada bulunan ışıklı tabelalara 'Evde hayat var' yazılarak, sürücüler korona virüs salgınına karşı uyarıldı. Bolu’da, sürücülere ışıklı tabelalardan ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler : D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, Genel

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Bolu'da, sürücülere ışıklı tabelalardan 'Evde kal' çağrısı

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