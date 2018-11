Bolu'da Susuz Köy Kalmadı"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:02



Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, "Bolu'da susuz köyümüzün kalmamasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.İl Özel İdaresi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve geçen beş yılı değerlendiren Yüceer, meclis üyeleri olarak, göreve geldikleri 2014 yılı Nisan ayından itibaren bütün köylerdeki altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini, 2018 yılı için planlanan yatırımların da neredeyse yüzde yüzünü tamamladıklarını belirtti.Yüceer, hizmet alanlarında, 487 köy ve 649 bağlantısı olmak üzere toplam bin 136 yerleşim yerinin mevcut olduğunu belirterek, "2017 yılı sonunda İl Özel İdaremiz tarafından hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemi kayıtlarına göre 1. Derece, 2. Derece ve Köy içi yollar olmak üzere sorumluluk alanımızda toplam yol ağımız ise 4 bin 394 kilometre olarak hesaplanarak kayıtlara geçti. İnsanın olduğu yerde talep bitmez, dolayısıyla her gün yeni istekler ve taleplerle karılaşıyoruz. Biz bunları en iyi şekilde çözmeye gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Özel İdaremizin bütçesini hazırlarken, her yıl denk ve eşit, açık vermeyen bir bütçe hazırlamış olmanın da gururunu yaşıyoruz." diye konuştu."Bu geçtiğimiz 5 yıla yakın zamanda Bolu merkez ve ilçelerimizdeki en önemli problemimiz altyapı ve yol idi" diye Yüceer, köylerdeki altyapı çalışmasını bu zamana kadar başarıyla devam ettirdiklerini belirterek, "2019 yılında da biz veya bizden sonraki arkadaşlarımız, programı bozmadan, altyapıya devam edeceklerdir. Temel amacımız her zaman insana hizmet ve insanımızın refah seviyesini yükseltmek oldu." diye konuştu.Suyu yetersiz ya da içilemez durumda olan köylere sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarına hız verdiklerini hatırlatan Yüceer, şunları kaydetti:"İvedi bir şekilde etüt çalışmalarına başlayarak problem yaşanan köylerin sağlıklı içme suyuna kavuşması için gerekli tüm önlemleri aldık. Bolu'da susuz köyümüzün kalmamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan çalışmalarla beş yıl içerisinde köylerimize muhtelif ebatlarda 700 bin metreye yakın içme suyu borusu döşenirken, isale hattı, şebeke, depo, kaptaj, maslak, toplama odası, rögar, kuyu temizliği, sondaj ve depo malzeme alımları gibi birçok içme suyu faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir. Köylü, muhtar ve özel idare iş birliği ile gerçekleşen içme suyu ve isale hattı şebeke döşemesinde ciddi bir ivme yakalayarak köylerimize beklenen hizmeti götürdük."