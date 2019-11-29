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Bolu'da Tabiat Parkı yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

29.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:20Bolu'da Tabiat Parkı yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00'de Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ramazan Alkan (56) idaresindeki 74 BR 459 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail Güngör yönetimindeki 14 LG 429 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yol kenarındaki ormanlık alana uçan hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan hafif ticari araç sürücüsü İsmail Güngör ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nevin Güngör, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil sürücü Ramazan Alkan olay yerinde hayatını kaybetti. Alkan'ın cesedi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Abant Tabiat Parkı yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Faruk Çidem - Erol Değirmenci/İHA)

Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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