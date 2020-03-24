Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da tabutlu 'evde kal' çağrısına adli işlem yapıldı - Haberler

Bolu'da tabutlu "evde kal" çağrısına adli işlem yapıldı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için otomobilinin üzerinde "Eğer bu okunan selanın senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazılı bir tabutla tur atan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

24.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:33
Bolu'da tabutlu
Bolu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için otomobilinin üzerinde "Eğer bu okunan selanın senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazılı bir tabutla tur atan kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, özel sektörde işçi olarak çalışan Murat Ç. (33), koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına vatandaşların uymadığı gerekçesiyle minyatür bir tabut hazırladı.
Üzerine de "Eğer bu okunan sela senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı asan Murat Ç, tabutu aracının üstüne bağlayarak kent merkezinde tur attı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli işlem sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Asayiş ve Güvenlik Şubesi ekipleri şahsın Dodurga Mahallesi'de bulunan evine giderek minyatür tabuta el koydu.
Emniyete götürülen Murat Ç. hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapıldığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Murat Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, topluma bir mesaj verebilmek ve evde durmayıp dışarı çıkanlar için bir proje yapmak istediğini ifade etti.
Yaptığı bu proje sonucunda olumlu tepkinin yanında olumsuz tepkiler de aldığını belirten Murat Ç, "Yapacak bir şey yok. Devletimizin kurallarına uyacağız. Bu da bir örnek mesela. Uymazsak sonuçlarına katlanıyoruz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İşçi, Bolu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Haber 18:23: Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu - Haber 18:22: Evden çıkamayanlara telefonla ve online psikolojik destek - Haber 18:22: Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Haber 18:21: FLAŞ - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading