Haberler » Güncel » Bolu'da tarihi 3 Tevrat ele geçirildi - Haber

Bolu'da tarihi 3 Tevrat ele geçirildi

BOLU'nun Gerede ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, Yahudilik inancının ilk kitapları olduğu düşünülen 3 adet Tevrat ele geçirildi.

10.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:57Bolu'da tarihi 3 Tevrat ele geçirildi

BOLU'nun ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, Yahudilik inancının ilk kitapları olduğu düşünülen 3 adet ele geçirildi. Kitapların paha biçilemez değere sahip olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Kitapların tarihi değerinin tespiti için inceleme yapıldı. İncelemede kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı tespit edildi. İlk Tevrat'lardan olduğu değerlendirilen kitaplara el konuldu. Ele geçirilen kitapların paha biçilemez olduğu belirtildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tevrat, Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48 MHP Isparta İl Başkanı Bayram'ın elektrik akımına kapılması - Başhekim Keskin - Haber
19:47 Bakan Akar'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı - Haber
19:46 Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Haber
19:45 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Toptan, "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti - Haber
19:43 Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı - Haber
19:16 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
18:54 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
10.12.2019 19:50:00