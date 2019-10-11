Haberler » Güncel » Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bolu'da içinde bulundukları araçta Asur Uygarlığı'na ait olduğu tahmin edilen insan başı heykeli ele geçirilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

11.10.2019 11:58Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Bolu'da içinde bulundukları araçta Asur Uygarlığı'na ait olduğu tahmin edilen insan başı heykeli ele geçirilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araç içinde yapılan aramada Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykeli bulundu.
Heykele el koyan polis ekipleri, araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) hakkında soruşturma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Gaziemir'de, pazarcılar eylem yaptı
12:00 Bakan Yardımcısı Kaymakcı; "NATO'nun da sınırlarını koruyoruz"
12:01 Başkanı Taş'tan Konya Valisi Toprak'a ziyaret
12:01 Arjantin film festivali başlıyor
12:02 Minik öğrenciler kuşlar için ağaçlara yem astı
12:02 Afrikalı öğrenciler Malatya'da
12:02 Çocuklar için Yeşilay ve Orman Bölgeden ortak çalışma
11.10.2019 12:07:44