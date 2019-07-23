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Bolu'da tarihi eser operasyonu

BOLU'da polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde tarihi eser niteliğinde 78 parça obje ele geçirildi.

23.07.2019 11:22 Bolu'da tarihi eser operasyonu
BOLU'da polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde tarihi eser niteliğinde 78 parça obje ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde oldukları değerlendirilen 78 parça obje bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Z.Y. (36) işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, el konulan objeler incelenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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