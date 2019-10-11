Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Asur uygarlığına ait insan başı heykelle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

11.10.2019 12:18Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Bolu'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Asur uygarlığına ait insan başı heykelle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Asur uygarlığına ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykel ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen heykel ise, incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:05 Cinayet mi, kaza mı
14:05 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Beylikdüzü'nde kutlandı
14:00 İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
13:56 Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
13:55 Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
14:00 Bursa'da Rus kadının sır ölümü
13:52 Ceylanpınar'da şehit olan 11 yaşındaki Mazlum toprağa verildi
11.10.2019 14:12:35