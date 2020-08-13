Bolu'da tarihi hamam restore ediliyor

BOLU'da, Osmanlı döneminde yapılan tarihi 'Kızılay Hamamı' restore ediliyor. Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı restorasyonun 1,5 milyon liraya mal olacağını, ardından hamamın spor salonu, sauna ve kafe olarak hizmet vereceğini söyledi. Bolu Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan tarihi Kızılay Hamamı, Kızılay Bolu Şubesi tarafından Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinler sonrası geçen günlerde restore edilmeye başlandı. Tarihi hamama sonradan yapılan eklentiler yıkılarak, hamam orijinal haline getirildi. Eklentilerin yıkılması ile Osmanlı döneminden kalan hamamın güzelliği ortaya çıktı. Ayrıca hamamın etrafında Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapılarak tarihi eser kalıntısı olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda tarihi eser kalıntısı bulunmadı. Yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışmalarının ardından Kızılay Hamamı'nda havuz, sauna, fitnes salonu, bakım salonu ve kafeterya bulunacak. Restorasyon çalışmaları 1,5 milyon liraya mal olacak.

SPOR SALONU VE KAFE OLACAK Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı hamamın restorasyonunun ardından spor salonu, sauna ve kafe olarak hizmet vereceğini belirterek, "Restorasyon çalışmalarını başlatabilmek için 1 yıl Anıtlar Kurulu'ndan projenin geçmesini bekledik. Projenin onaylanması üzerine hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. 1- 2 ay içerisinde Bolu'muza spor salonu, kafe, sauna ile en iyi hizmet verecek tesisi hayata geçirmiş olacağız. Şu anda Müzeler Müdürü ile çalışmalar yapıyoruz. Hamamın etrafından tarihi eser kalıntısı var mı yok mu ona bakıyoruz. Şu ana kadar böyle bir tarihi eser bulunmadı" dedi.

"HAMAMIN YENİDEN YAŞATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Mimar Semih Dimicioğlu ise, "Kızılay Hamamı ile ilgili en eski bilgiyi 1800'lü yılların sonundaki eserlerde buluyoruz. Daha önce Bolu'da frengi hastalarına karşı yapılan bir hastanenin hamam kısmı olduğundan bahsediliyor. En eski fotoğraf ise 1920'lü yıllara ait. Fotoğrafta da oldukça harap bir halde. Hamamın orijinal yapısına baktığımız zaman eski Türk hamamlarının hepsinin gelenekselliğini bizlere sunuyor. Ender hamamlardan bir tanesi. Hamamla ilgili dönem dönem birçok eklentiler yapılmış. Bizim şimdiki yaptığımız iş ise bu sonradan yapılan yapıları yıkarak hamamın orijinal yapısını ortaya çıkarmak. Bu hamamın restorasyon projelerini kurula sunarak, modern ve geleneksel dokuları bir çatı altına toplayarak bir kompleks haline getirmek. Bu hamamın yeniden yaşatılmasını sağlayacağız" diye konuştu.