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Bolu'da telefonla dolandırıcılığa 1 yıl 3 ay hapis cezası

Bolu'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis ile 2 bin 500 lira para cezası verildi.

28.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:38Bolu'da telefonla dolandırıcılığa 1 yıl 3 ay hapis cezası
'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis ile 2 bin 500 lira para cezası verildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada dolandırıldığını iddia eden İbrahim Kocaman da hazır bulundu.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar para cezası verilmesini talep etti.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.
Şikayetçi İbrahim Kocaman ise kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan kişinin talimatları doğrultusunda ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettiği parayı gönderdiğini iddia ettiği sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp menfaat elde ettiği için "basit dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 3 ay hapis ile 125 gün kaşılığında 2 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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