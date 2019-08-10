Haberler» Güncel» Haber

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

10.08.2019 10:00
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu geçişinde devam ediyor. Tatilcilerin Cuma gününden itibaren yollara çıkmasına rağmen TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun araç akışı yaşanıyor. Otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisleri ve otoyol bağlantı noktalarında, tatilcilerin yola katılımı yada tesislere girişleri sırasında yavaşlayan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor. Geçmiş yıllarda kazaların yoğun olduğu bölgelerde konuşlanan polis ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyu devam etmesi beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
(İHA)
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:23   Kurban Bayramı'nda indirim panayırı
10:22   Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı
10:22   AFAD'dan Vali Coşkun'a ziyaret
10:22   İZMİR 5 YAŞINDAKİ ESMANUR KARACİĞER BAĞIŞI BEKLİYOR
10:22   DİYARBAKIR KUYUDAN PETROL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
10:21   Çanakkale'de feribot yoğunluğu başladı
10:20   Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü