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Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

27.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:20Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
'da TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Erol Sağlam idaresindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Yücel yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servislerine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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