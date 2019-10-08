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Bolu'da TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken patlayan lastiği nedeniyle yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

08.10.2019 13:06Bolu'da TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır yandı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken patlayan lastiği nedeniyle yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Özgür Özcan'ın idaresindeki 80 AAY 258 plakalı sunta yüklü tırın lastiği patladı. Lastiğinin patladığını farkeden sürücü aracını emniyet şeridine çektikten sonra, patlayan lastiğin olduğu bölümden alevler yükseldi.

Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Dörtdivan ve Gerede itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında hasar gören tır, kullanılamaz hale geldi. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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