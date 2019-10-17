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Bolu'da tır yangını

Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde seyir halindeyken yangın meydana gelen tır tamamen yandı.

17.10.2019 15:11Bolu'da tır yangını
Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde seyir halindeyken yangın meydana gelen tır tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine ilerleyen Tevfik A. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü tırda Cankurtaran mevkinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yanan tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu, Gerede, Güncel

Kaynak: AA

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