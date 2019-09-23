Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bolu'da, trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Bolu'da, D-100 kara yolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıdı.

23.09.2019 12:07Bolu'da, trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
Bolu'da, D-100 kara yolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıdı.

Bolu'da, Ağustos ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği bir kez daha gözler önüne serildi. Bolu'dan 2 kaza anının yer aldığı görüntülerde en dikkat çekici olan D-100 kara yolunun YSE Kavşağı mevkisinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza oldu. Kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobile, başka bir otomobilin yan yoldan kontrolsüz bir şekilde gelerek çarptığı anda, yaya geçidinden karşı tarafa geçmeye çalışan bir vatandaşın son anda aracın altında kalmaktan kurtulması yer aldı.

Bir diğer kazada ise, sol şeritte ilerleyen bir otomobilin şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobille çarpışması yer alıyor. - BOLU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:48 Silahlı ve maskeli gaspçılar yakalandı
13:38 Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin arkadaşlarının morgda acı bekleyişi
13:36 Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
13:34 Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
13:22 Eski eşini 8 yerinden 'sevdiğim için bıçakladım' demişti, karar çıktı
13:21 Samsun'da jandarma 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi
13:20 Bonzai ile yakalanan genç gözaltında