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Bolu'da, trafik kazası: 1 yaralı

Bolu'da, D-100 Kara yolu'nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24.09.2019 13:08Bolu'da, trafik kazası: 1 yaralı
Bolu'da, D-100 Kara yolu'nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün bulunduğu otomobildeki 2 yaşındaki Zehra Ayana, kaza sonrası 'şaşkın' isimli kuşunun yanından ayrılmadı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Kara yolu YSE kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Yeter Öztürk idaresindeki 14 KL 203 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sadullah Çalışkan yönetimindeki 14 GJ 917 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yeter Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Yeter Öztürk'ün aracında bulunan ve kazada büyük korku yaşayan 2 yaşındaki Zehra Ayana isimli küçük kız, kaza sonrası 'Şaşkın' isimli kuşunun yanından bir an olsun ayrılmadı. - BOLU

Yeter Öztürk, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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