Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu
'da yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kürkçüler
Mahallesi'nde bulunan Memur-Sen
TOKİ konutlarından şehir merkezi istikametinde gitmekte olan Büşra D. idaresindeki 14 BK 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarında bulunan beton su kanalına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Yunus Emre S. yaralandı.
Kendi imkanları ile Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine giden yaralılar, burada tedavi altına alındı. Polis
ekipleri, boş arazide yan şekilde duran otomobilin kurtarılması için çalışma başlattı.
Memur Sen,Kürkçüler,Bolu
15 Kasım 2018 Perşembe 21:57