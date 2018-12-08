Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi
Murat Canbaş Caddesi üzerinde seyreden Gülsün A. idaresindeki 06 AY 3177 plakalı otomobil ile Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde seyreden Halim A. yönetimindeki 14 LB 340 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karaçayır Mahallesi,Bolu
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:07