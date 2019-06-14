14.06.2019 00:14
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Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu

Bolu'da, minibüs ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bolu'da, minibüs ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, minibüste sıkışan hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Kahraman (49) idaresindeki 14 GL 141 plakalı cip ile İbrahim Gül (36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü İbrahim Gül ile minibüste sıkışan 8 aylık hamile eşi Fatma Gül yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Araçta sıkışan Fatma Gül, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı mahallede yaşayan vatandaşlar, bölgede sürekli kaza olduğunu belirterek yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi.

Kaza anı ise, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BOLU
Kaynak: İHA
İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa

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