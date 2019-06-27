27.06.2019 18:50
Haberler » Güncel » Haber

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu

Bolu'da, hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu 'da, hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Yeniçağa'dan Bolu istikametine seyreden Sebahattin Yağlı idaresindeki 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç, Toprak Uysal yönetimindeki 34 TV 6319 plakalı traktörle Anadolu Otoyolu Rüzgarlı alt geçidinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Huri Yağlı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, D-100 kara yolunun İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
TV , Uysal , Bolu , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:36 Anız yangınında çadırı yanan aileye yardım yapıldı
20:36 - KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'den Gelen Heyeti Kabul Etti- KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Bizi...
20:35 Turistler sahilleri doldurdu
20:34 İmamoğlu: "Hep birlikte çözüm üreteceğiz"
20:34 İmamoğlu: "Seçimi kazanan sadece buradakiler değil, İstanbul ve Türkiye'dir"
20:33 BM Suriye Özel Temsilcisi'nden İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklama
20:30 Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı