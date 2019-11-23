Haberler » Güncel » Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı - Haber

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:24Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Sefa Taşdelen idaresindeki 14 AAT 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa kesiminde yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsüyle yanındaki Abdullah Sedat Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 "13. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" Samsun'da başladı
14:18 Kayseri'deki 9 asırlık cami, restorasyonla nemden kurtarılacak
14:17 Ankara-'yaratan kadınlar' 1500 kadının yolunu açtı
14:17 Dha dış -7'ncisi düzenlenen seattle türk filmleri festivali başladı
14:13 CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:18:39