Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu
'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Sefa Taşdelen idaresindeki 14 AAT 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa kesiminde yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsüyle yanındaki Abdullah Sedat Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.