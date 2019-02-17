Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bolu
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı- Mudurnu
kara yolunda Murat K. idaresindeki 81 EL 303 plakalı otomobil, Munduşlar köyü yakınlarında, İsmail Y'nin kullandığı 14 KM 047 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Murat K'nın kullandığı otomobilde bulunan Şebnem, Betül, Burcu ve Berna Karagüllüoğlu yaralandı.
Mudurnu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Akyazı,Mudurnu,Bolu
Kaynak: AA