06.06.2019 13:08
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Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı

Bolu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan yönüne giden Rıdvan Çakır idaresindeki 06 NDG 57 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mehmet Sarıtaş yönetimindeki 34 YA 3451 plakalı cip, Dolayüz köyü yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, cipte bulunan 4 kişi ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Mudurnu, Bolu, Güncel