Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan
yönüne giden Rıdvan Çakır idaresindeki 06 NDG 57 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mehmet Sarıtaş
yönetimindeki 34 YA 3451 plakalı cip, Dolayüz köyü yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, cipte bulunan 4 kişi ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi
Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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