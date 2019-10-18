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Bolu'da trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi

Bolu'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

18.10.2019 18:26Bolu'da trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi
Bolu'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Bolu- Mudurnu kara yolunda otomobil ile odun yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İsmail Göktaş eşi Türkan Göktaş (51) ve Metin Özçelik (54), son yolculuklarına uğurlandı.
İsmail ve Türkan Göktaş, Karataş köyünde, Metin Özçelik ise Yaylabeli köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Göktaş ailesinin cenaze törenlerine katılan Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.
- Olay
Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden S.İ. idaresindeki 37 AL 808 odun yüklü kamyon, Gövem köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobille çarpışmış kazada otomobil sürücüsü ile Türkan Göktaş ve Metin Özçelik yaşamını yitirmişti.
Kamyon sürücüsü S.İ, gözaltına alınmıştı.

Metin Özçelik, Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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