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Bolu'da traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle 4 zanlı gözaltına alındı.

19.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:28 Bolu'da traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
'nun ilçesinde, park halindeki traktörü çalarak sattığı ve satın aldığı gerekçesiyle 4 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçikıran köyünde, Mustafa Taşkın'a ait 14 AU 493 plakalı traktör, yaklaşık bir ay önce evinin önünde park halindeyken çalındı.
İhbar üzerine Bolu İl Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bölgede bulunan onlarca kamera kaydını izleyen ekipler, zanlıları tespit etti.
Traktörü çalarak satan S.K. ve O.K. ile satın alan O.Ç. ve H.Ç, JASAT ekiplerince Bolu kent merkezinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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