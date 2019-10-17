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Bolu'da traktör kazası: 1 ölü

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

17.10.2019 12:34Bolu'da traktör kazası: 1 ölü
Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde yaşayan Ahmet Özdoğan (49), dün akşam saatlerinde tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.
Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özdoğan'ın cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Özdoğan, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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