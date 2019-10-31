Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da, uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Bolu'da, uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Bolu'da, uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardıBOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

31.10.2019 20:00
Bolu'da, uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Karacadağ köyü Dere mahallesinde yaşayan Razaman Büyükada isimli vatandaşa ait 7 keçi, uçurumda mahsur kaldı. Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Büyükada, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine giden Gerede ve Bolu itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla uçuruma inen itfaiye ekipleri, mahsur kalan keçileri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.
Bolu'da, uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

İtfaiye, Gerede, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:38 Pütürge'de cinayet anı kamerada
20:51 Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı
20:32 Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü ortalığı karıştırdı
20:31 Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
20:00 Bolu'da, uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
19:53 Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
19:38 Fatih'te ambulans çalan şahıs tutuklandı
31.10.2019 21:45:45