Haberler» kultur-sanat» Haber

Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali" kapsamında Onur Akın ve Ziynet Sali konser verdi.

04.08.2019 00:25
Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali
Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali" kapsamında Onur Akın ve Ziynet Sali konser verdi.
Festival kapsamında sahneye çıkan Akın ve Sali, söyledikleri şarkı ve türkülerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, çok sayıda kişinin katıldığı etkinliğin sonunda Onur Akın ve Ziynet Sali'ye plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Bulut ayrıca, festival kapsamındaki yöresel yemek yarışmasında dereceye girenler ile organizasyona katkıda bulunan sponsorlara da plaket verdi.

Onur Akın, Mengen, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
00:25   Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali
23:47   17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
23:41   Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali
22:01   Antalya'da eşekli Yörük futbolu
21:53   21. Uluslararası Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni
21:37   "Uluslararası Trabzon Horon Festivali"
19:04   "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"