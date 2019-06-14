14.06.2019 12:25
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Bolu'da, uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu

Bolu'da polis ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında yapılan aramada üzerinde 40 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında yapılan aramada üzerinde 40 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Erkan A.'nın (19) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada Erkan A.'nın üzerinde 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Erkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU
Kaynak: İHA
Polis, Bolu, 3. Sayfa

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